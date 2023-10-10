Во вторник, 10 октября, Рижский районный суд Юрмалы признал Анастасию Цвирко виновной в том, что она, будучи должностным лицом Государственной полиции, не сообщила о нападении своего мужа Валерия Лазарева на молодого человека, у которого на плечах был флаг Украины. Анастасии придется заплатить штраф в 15 минимальных месячных заработных плат (9300 евро).

В судебной администрации Delfi пояснили, что в должностные обязанности Цвирко входило выявление и расследование уголовных правонарушений, но она их игнорировала. Также Цвирко не раскрыла полиции местонахождение мужчины, совершившего правонарушение, и заведомо предоставила ложную информацию сотрудникам правоохранительных учреждений, которые должно были задержать нарушителя.

Экс-полицейская была наказана за невыполнение обязанностей государственного должностного лица. Она, как должностное лицо, этим действием дискредитировала полицию как учреждение государственного управления, подорвала ее репутацию, а также угрожала раскрытию и расследованию уголовного дела.

В пресс-релизе приводится цитата судьи Рижского районного суда Ингриды Бите, которая указала, что действия Цвирко повлияли на работу Государственной полиции, которой нужно было раскрыть и устранить преступное деяние.

"К тому же, в результате действий обвиняемой были затруднены и поставлены под угрозу расследование и раскрытие уголовного процесса и доведение до справедливого регулирования уголовно-правовых отношений, в том числе, допущено нарушение прав пострадавшего. Первая часть 319-й статьи Уголовного закона предусматривает такой неотъемлемый и обязательный признак преступного деяния как существенный ущерб. По делу "были получены бесспорные, достоверные и достаточные доказательства о существенном ущербе, инкриминируемом обвинительным заключением. Прямая причинная связь между бездействием государственного должностного лица — обвиняемой Анастаси Цвирко, и причинением существенного ущерба доказано", — говорит Бите.

Наряду с окончательным решением суд вынес также дополнительное решение в отношении Валерия Лазарева по факту заведомо ложных показаний.

Суд отклонил ходатайство прокурора о применении к Цвирко условного надзора сроком на 1 год и 6 месяцев, поскольку для такого требования не было законных оснований.

Приговор может быть оспорен.

Как уже сообщалось, 20 мая прошлого года в Риге возле Сада сакуры мужчина вышел из машины, нанес телесные повреждения человеку с украинским флагом, а затем уехал с места происшествия.

Полицейские нашли машину агрессивного мужчины во дворе частного дома. На машине заменили номерные знаки, чтобы предполагаемый преступник мог скрыть свое местонахождение.

Около двух часов ночи полицейские совместно с сотрудниками батальона специального назначения задержали разыскиваемого — мужчину 1984 года рождения, который скрывался по месту жительства на чердаке за дымоходом. Суд оставил его под стражей, но через девять дней он был освобожден.

Сожительницей мужчины и оказалась Анастасия Цвирко. Как уже сообщал портал Delfi, сама Цвирко ранее объяснила суду, что, когда она поняла, что ее спутник остается агрессивным, то сказала мужчине ничего не предпринимать. Женщина-полицейский считала, что мужчина послушается ее, но сама она не видела, что происходило, когда он вышел из машины — и поэтому ничего не могла сообщить. Цвирко объяснила, что она не увидела инцидент из-за плохого зрения.

Уволенная женщина-полицейский также рассказала суду, что машина была припаркована таким образом, что нападавшего она могла видеть только в зеркало заднего вида, но из-за плохого зрения ничего не рассмотрела. В приговоре, однако, отмечается, что в более ранних объяснениях женщина-полицейский указала, что внимательно наблюдала за происходящим в зеркало заднего вида.

Цвирко также отрицала, что намеренно спрятала мужчину. Женщина пояснила суду, что сообщила полицейским, что мужчины нет дома. В то же время полицейские нашли мужчину, спрятавшегося на чердаке за дымоходом.

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