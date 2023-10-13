Женщина и ее маленькая дочь, пропавшие в Краславском районе, скорее всего, живы и находятся вне Латвии, свидетельствует информация, имеющаяся с распоряжении правоохранительных органов.

Как пояснил начальник Государственной полиции Армандс Рукс в интервью передаче Kāpēc на Delfi TV, поиски пропавших продолжаются, но уголовный процесс не начат, поскольку у правоохранительных органов нет основания считать, что совершено преступление.

Как уже ранее писал портал Delfi, информация о пропавших была распространена по всей Латвии, в том числе по телевидению и в социальных сетях.

Государственная полиция разыскивает пропавшую Светлану Ижик, 1984 года рождения, вместе с дочерью Кариной, 2020 года рождения.

Женщина и девочка пропали в Робежниекской волости Краславского края 1 октября, и до сих пор их местонахождение неизвестно. У женщины есть проблемы с психическим здоровьем, и ей требуется постоянная медицинская помощь.

Женщина была одета в темные брюки и темную куртку. Она среднего телосложения, рост около 165 см. Девочка была одета в розовую шапку, бордовую жилетку с желтыми цветами, темные брюки, темную куртку и розовые резиновые сапоги. Ребенок среднего телосложения, рост около 1 м.

Если вам что-либо известно о пропавших, полиция просит звонить по телефонам 67006734, 65403310 или 110.

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