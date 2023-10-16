Сотрудники Федеральной полиции Германии задержали в Дортмунде наркодилеров, работавших возле центрального городского вокзала. Один из них — 34-летний гражданин Гвинеи — оказал сопротивление и попытался скрыться, но вскоре был повторно задержан.

Находясь в участке, он продолжал мешать работе полицейских, в частности, не давая сверить его отпечатки пальцев с отпечатками в полицейской базе. Когда его личность все-таки установили, оказалось, что африканец ранее уже попадался на преступлениях, связанных с наркотиками.

Полиция также задержала 22-летнего гражданина Латвии, ранее купившего у гвинейца марихуану и пять таблеток экстази. Он помог полиции задержать второго наркодилера — им оказался 22-летний местный житель, у которого во время обыска нашли кокаин.

Всего полиция изъяла у наркоторговцев 37 пакетиков с марихуаной, а также 20 таблеток экстази, деньги и смартфон. По делу начат уголовный процесс.

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