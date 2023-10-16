Штрафы за превышение скорости должны быть адекватными доходам нарушителей, чтобы те могли их оплатить. Такое мнение высказал глава Министерства внутренних дел (МВД) Рихард Козловскис.

Он пояснил, что значительная часть выписанных штрафов остается непогашенной.

“Конечно, есть и видимое уклонение, но также есть люди, у которых просто нет возможности заплатить”, — отметил министр.

В качестве примера Козловскис назвал Финляндию. Там установлены минимальные суммы штрафов, но при установлении штрафа оценивается доход конкретного человека, и бывают случаи, когда миллионеры получают наказание на суммы в сотни тысяч евро за слишком быстрое вождение.

"Я думаю, что это вопрос, достойный обсуждения. Бывает, что радары превышение скорости, нарушитель уплачивают штраф и продолжает ездить по-прежнему. Я думаю, что это стоит обсудить", — подчеркнул министр.

Он добавил, что для состоятельных людей нынешние штрафы, возможно, ничтожно малы, но выписывать астрономический штраф для низкоквалифицированного работника тоже нет никакого смысла.

“Скорее, должен быть назначен достаточно болезненный, но подъемный штраф, который человек сможет оплатить», — заключил Козловскис.

Ранее сообщалось, что новые поправки предусматривают радикальное увеличение штрафов за совершение тяжелых ДТП в пьяном виде — помимо тюремного срока, денежное наказание может превышать три миллиона евро.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram