В конце прошлой недели в Риге было совершено нападение на сотрудника Госполиции. К счастью, полицейскому удалось избежать ранений.

В пресс-службе Госполиции пояснили, что утром 14 октября был получен сигнал с улицы Иерикю, где на крыше одного из многоквартирных домов украли кабель.

Поднявшись на крышу дома, полицейские обнаружили, что повреждена кабельная линия, а неподалеку заметили мужчину, одетого в темный плащ. Увидев полицейских, незнакомец начал убегать и успел заскочить в помещения возле лифта на 9-м этаже.

Мужчина отказался подчиняться требованиям полиции и не лег на землю. Кроме того, он с ножом напал на полицейского, однако ему удалось увернуться и распылить в сторону нарушителя слезоточивый газ.

Задержанный 1981 г. р. доставлен в Зиемельское управление РРУП, начаты уголовные процессы по факту кражи и нападения на представителя власти.

15 октября задержанный был оставлен под арестом. Известно, что ранее он был судим за кражу с проникновением в помещения.

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