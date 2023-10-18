Госполиция начала ведомственную проверку нескольких случаев, когда неизвестные хулиганы в Агенскалне и Гризинькалне выпускали воздух из шин автомобилей и оставляли свои заявления о вредном влиянии транспортных средств на климат.

В пресс-службе Госполиции заявили, что в последние дни получили информацию о нескольких случаях, когда неизвестные спустили колеса у машин в Риге: на улице Межа в Агенскалнсе и на улице Лауку в Гризинькалнсе. На автомобилях они также оставляли свои послания о вредоносном влиянии машин на климат.

В соцсетях также размещены фото, где изображена машина, а на ней бумажный лист с надписью: "Осторожно — ваш пожиратель топлива вреден". Также эко-хулиганы написали, что такие действия были ими предприняты потому, что езда по улицам на "вашем огромном автомобиле создает огромные последствия для других".

Неизвестные заявили, что внедорожники — это катастрофа для климата, и советуют автовладельцам в будущем передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте.

В настоящее время получено только одно заявление от пострадавшего автовладельца. По делу начата ведомственная проверка. За мелкое хулиганство виновные могут понести административное наказание.

Фото: Aculiecinieka foto

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