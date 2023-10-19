Летевший из Антальи в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсском аэропорту, после чего продолжил свой полет. В редакцию Delfi написали несколько читателей, удивленных этим и интересовавшихся, летают ли самолеты из Литвы в Россию. Литовские аэропорты указали, что это была остановка, вызванная форс-мажорными обстоятельствами.

Читатели прислали в редакцию фотографии с сайта flightradar24, на которых было зафиксировано прибытие самолета из Антальи, сначала он сделал петлю между Вильнюсом и Каунасом, а потом сел в столице. После полуночи самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines вылетел из Вильнюса в Москву.

"У одной из пассажирок начались проблемы со здоровьем, поэтому самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе. Вызывали скорую, которая оказала необходимую помощь. Позже самолет отправился в Москву", — сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Повилаускас.

Читатели, писавшие в редакцию Delfi обратили внимание на сам самолет — это Boeing 777, самый большой двухмоторный самолет этой компании и один из самых больших пассажирских самолетов в мире.

"Я видел, как он взлетал, очень много было шума, я глянул на flightradar, там показало, что это самый большой Boeing 777 и он летит в Москву. Так туда пускают такие самолеты?", — удивлялся один читатель.

Компания "Воздушная навигация" сказала Delfi, что самолет и перевозчик зарегистрированы в Турции.

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