На прошлой неделе, в рамках начатого ранее уголовного процесса сотрудники задержали в Риге организованную преступную группу, подозреваемую в изготовлении и реализации наркотических веществ в крупных размерах.

Во время обыска полиция изъяла 10 — 15 кг амфетамина, а также деньги, золото и автомобили, возможно, полученные преступным путем.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что в сентябре этого года был начат уголовный процесс о возможном изготовлении и торговле наркотиками. В рамках расследования полиция провела тщательные следственные действия.

9 октября за попытку реализации наркотических веществ в крупных размерах в разных районах Риги задержали мужчин 1980, 1975 и 2001 г.р.

Также стражам порядка удалось найти оборудованный в лесу тайник, где хранились наркотики. На месте происшествия был задержан клиент — мужчина 2001 г.р., а также изъята часть наркотиков. Следствием было установлено, что тайник оборудовал подозреваемый 1975 г.р., также работавший в качестве наркокурьера. В свою очередь, мужчина 1980 г.р., возможно, занимался производством амфетамина и организовал продажу наркотиков. Предполагаемый организатор ранее уже был судим за различные преступления.

В рамках расследования полиция провела более 10 обысков по разным адресам, в ходе которых изъято 10 -15 кг амфетамина (точное количество можно будет назвать после проведения экспертизы).

Также полиции удалось констатировать место, где производился амффетамин — подпольное производство было организовано в одном из автосервисов на территории Риги, в отдельном помещении. В ходе обыска полиция изъяла там прекурсоры для изготовления амфетамина, различное оборудование и другие предметы.

Также полиция изъяла четыре автомобиля — Audi, BMW и два Mercedes-Benz класса люкс. Конфисковано 3000 евро наличными, а также много золотых украшений, возможно, полученных незаконным путем.

11 октября суд принял решение оставить все задержанных под арестом. Следствие продолжается.

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