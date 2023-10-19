Во время обыска полиция изъяла 10 — 15 кг амфетамина, а также деньги, золото и автомобили, возможно, полученные преступным путем.
В пресс-центре Госполиции сообщили, что в сентябре этого года был начат уголовный процесс о возможном изготовлении и торговле наркотиками. В рамках расследования полиция провела тщательные следственные действия.
9 октября за попытку реализации наркотических веществ в крупных размерах в разных районах Риги задержали мужчин 1980, 1975 и 2001 г.р.
Также стражам порядка удалось найти оборудованный в лесу тайник, где хранились наркотики. На месте происшествия был задержан клиент — мужчина 2001 г.р., а также изъята часть наркотиков. Следствием было установлено, что тайник оборудовал подозреваемый 1975 г.р., также работавший в качестве наркокурьера. В свою очередь, мужчина 1980 г.р., возможно, занимался производством амфетамина и организовал продажу наркотиков. Предполагаемый организатор ранее уже был судим за различные преступления.
В рамках расследования полиция провела более 10 обысков по разным адресам, в ходе которых изъято 10 -15 кг амфетамина (точное количество можно будет назвать после проведения экспертизы).
Также полиции удалось констатировать место, где производился амффетамин — подпольное производство было организовано в одном из автосервисов на территории Риги, в отдельном помещении. В ходе обыска полиция изъяла там прекурсоры для изготовления амфетамина, различное оборудование и другие предметы.
Также полиция изъяла четыре автомобиля — Audi, BMW и два Mercedes-Benz класса люкс. Конфисковано 3000 евро наличными, а также много золотых украшений, возможно, полученных незаконным путем.
11 октября суд принял решение оставить все задержанных под арестом. Следствие продолжается.