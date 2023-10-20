В этом году латвийцы лишились почти 6 млн евро, которые у них выманили мошенники. Следователи отмечают рост числа жертв мошенничества, сообщает LSM.lv.

Хотя схемы остаются в основном прежними, мошенники значительно усовершенствовали свои методы психологического воздействия. Чаще всего они работают большими группами, зарабатывая миллионы евро в год по всему миру.

"В таких колл-центрах обычно существует разделение обязанностей, в них работают сотрудники нескольких уровней. Задача одного сотрудника — сделать первый звонок, чтобы начать общение, задача другого — продолжить общение, завлекая все больше и больше в ловушку", — говорит начальник 2-го отдела управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции Олег Филатов.

Колл-центр может находиться в одной стране, техническая инфраструктура — в другой, а подставные компании для отмывания средств создаются в других странах.

Инженер-программист Элвис Страздиньш признает, что и сам однажды отдал мошенникам крупную сумму денег. Сейчас в свободное время он изучает схемы мошенничества, чтобы предостеречь людей.

"Это целая команда. Огромная, как офис, где они изучают каждое дело. Они обучают друг друга, анализируют, какие ошибки были допущены в каждом случае и в какой момент жертва поняла, что это мошенничество", — рассказал Страздиньш.

Кибермошенники не только готовы к любой реакции собеседника, но и анализируют экономическую ситуацию. Например, когда Эстония выплачивала пенсионные накопления, мошенники очень ловко направили туда большие ресурсы, и это сработало, рассказывает советник Ассоциации финансовой отрасли Лайма Летиня.

В настоящее время люди чаще всего попадаются на звонки мошенников, которые выманивают у них данные доступа в интернет-банк.

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