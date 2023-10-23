Европол сообщил о проведении международной операции по пресечению деятельности хакерской группировки Ragnar Locker и аресте ее основателя. По данным полиции, с 2020 года члены Ragnar Locker совершили хакерские атаки на компьютерные системы 168 международных компаний по всему миру.

Операция проходила с 16 по 20 октября с участием полиции нескольких европейских стран, включая Латвию, а также Японии, Канады и США. В нескольких странах прошли обыски, шестеро подозреваемых уже допрошены, изъяты девять серверов. Организатор группировки задержан во Франции.

Первые хакерские атаки Ragnar Locker осуществил в 2019 году. Заражая вредоносным ПО компьютерные системы компаний и организаций, хакеры похищали данные и требовали выкуп в размере от 5 млн до 70 млн долларов, угрожая в противном случае выложить похищенные данные в даркнет.

В числе пострадавших оказались, например, производитель полупроводников ADATA, авиаконцерн Dassault Aviation, разработчик игр Capcom.

От действий группировки пострадали не менее 52 организаций в США, связанных с объектами критической инфраструктуры. Расследование в отношении группировки было начато в мае 2021 года по запросу Франции.

Нынешняя операция стала уже третьей с начала расследования.

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