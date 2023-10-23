Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 21 октября, в 16.40, на шоссе А9 в волости Калвенес, где столкнулись Volvo XC60, Audi A4 и VW Tiguan.

В результате аварии погиб водитель Volkswagen Tiguan, а его пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Помимо женщины в больницу доставили водителя, управлявшего Volvo, в организме которого констатировали 1,15 промилле.

По факту данного ДТП полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства трагического дорожно инцидента. Информацию, которая может пригодится для следствия, просьба сообщать по телефону 110.

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