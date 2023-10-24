Авария произошла после полуночи. Водитель автомобиля BMW съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия. Спасатели извлекли водителя из авто при помощи спецсредств. Медики констатировали его смерть.
Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, в восьми авариях пострадали десять человек.
Среди пострадавших - один пешеход и два водителя электроскутеров.
За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 472 протокола, в том числе около половины - за превышение скорости. Шесть водителей были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. У одного водителя будет конфискован автомобиль, а пяти придется возместить стоимость транспортных средств.