В понедельник в Сигулдском крае погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в дерево, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла после полуночи. Водитель автомобиля BMW съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия. Спасатели извлекли водителя из авто при помощи спецсредств. Медики констатировали его смерть.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, в восьми авариях пострадали десять человек.

Среди пострадавших - один пешеход и два водителя электроскутеров.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 472 протокола, в том числе около половины - за превышение скорости. Шесть водителей были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. У одного водителя будет конфискован автомобиль, а пяти придется возместить стоимость транспортных средств.

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