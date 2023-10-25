В минувшие выходные сотрудники полиции Нидерландов задержали граждан Латвии по подозрению в смерти 37-летнего мужчины в Де Лиере (деревня в провинции Южная Голландия).
По данным голландских СМИ, тело мужчины обнаружили 18 октября по месту жительства.
Полиция начала расследование, в рамках которого двоих латвийцев (оба в возрасте 30 лет) задержали в Гааге 23 октября, а днем ранее их подельник был задержан во Влаардингене.
Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти мужчина и пытается найти возможных свидетелей трагедии.
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