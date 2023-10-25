В минувшие выходные сотрудники полиции Нидерландов задержали граждан Латвии по подозрению в смерти 37-летнего мужчины в Де Лиере (деревня в провинции Южная Голландия ).

Полиция начала расследование, в рамках которого двоих латвийцев (оба в возрасте 30 лет) задержали в Гааге 23 октября, а днем ранее их подельник был задержан во Влаардингене.