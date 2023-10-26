В интернете появились фотографии очередного акта вандализма, совершенного с электросамокатами Bolt. На этот раз их свезли в Плявниекский лес, где арендаторам не разрешено завершать свою поездку. Некоторые из брошенных в лесу самокатов были поломаны.

Компания Bolt узнала об этом конкретном случае после получения информации от прохожего. "Даже если кто-то считает такое поведение шуткой или развлечением, прокатные самокаты являются собственностью Bolt и такие случаи, когда самокаты умышленно перемещают в неподходящие места и повреждают, мы считаем вандализмом", — подчеркнул специалист по самокатам Bolt в Латвии Валтс Марга.

Представители Bolt связались с Госполицией, а также предоставили всю необхдимую для целей расследования информацию.

Также Bolt призывает каждого жителя сообщать в компанию как о вандализме, так и о любых неприемлемых случаях, связанных с самокатами Bolt. Чем более точную информацию компания получит от жителей, тем быстрее удастся разрешить подобные ситуации. Связаться с Bolt можно с помощью мобильного приложения или оформив заявку на сайте.

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