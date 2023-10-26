В четверг, 26 октября, велосипедист намеренно сломал корпус зеркала бокового обзора у микроавтобуса, припаркованного на тротуаре на улице Цесу в Риге.

В четверг, 26 октября, велосипедист намеренно сломал корпус зеркала бокового обзора у микроавтобуса, припаркованного на тротуаре на улице Цесу в Риге.

Как видно на кадрах, курьерский микроавтобус припаркован на тротуаре улицы Цесу перед пересечением с улицей Таллинас. В этом месте транспортные средства не должны ни временно останавливаться, ни стоять, о чем свидетельствует дорожный знак.

Проезжающему велосипедисту микроавтобус не мешал, однако он решил разбить зеркало бокового вида, после чего покинул место происшествия.

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