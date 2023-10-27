За минувшие сутки Государственная пограничная охрана предотвратила 144 попытки незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, одному человеку разрешили пересечь границу по гуманитарным соображениям, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

В течение последних двух месяцев число мигрантов из Беларуси, безуспешно пытавшихся нелегально проникнуть в Латвию, составляло около 100 человек в день.

Всего в этом году пограничники пресекли 12 514 попыток незаконного пересечения государственной границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию были пропущены 389 человек.

За весь прошлый год были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Беларусью краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенную правительством в августе 2021 года чрезвычайную ситуацию.

Учитывая стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Госпогранохрана мобилизовала дополнительных сотрудников для усиления охраны внешней границы. Также Госпогранохрана попросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Госполиции.

В связи с давлением нелегальной иммиграции со стороны Беларуси правительство в середине сентября приняло решение приостановить работу пограничного пункта в Силене.

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