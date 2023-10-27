Рижский городской суд объявил в розыск бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, обвиняемого в разжигании ненависти и недоверия к украинцам, сообщили в прокуратуре.

В соответствии с Уголовно-процессуальным законом, суд может рассмотреть уголовное дело в отсутствие обвиняемого, если местонахождение обвиняемого неизвестно либо обвиняемый находится в иностранном государстве и невозможно обеспечить его явку в суд.

Как заявили в прокуратуре, это один из вариантов дальнейшего развития дела.

Рижский городской суд планировал рассматривать дело Панкратова 26 сентября, однако экс-депутат на заседание не явился.

Ни семья Панкратова, ни адвокат Имма Янсоне не имеют информации о его местонахождении. Панкратов 1969 года рождения 23 сентября ушел из своего дома, и с тех пор его никто не видел. Жена экс-депутата заявила о пропаже в полицию, и в конце сентября Госполиция объявила Панкратова в розыск.

Панкратов не имеет действующих документов для выезда из страны, так как несколько месяцев назад бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис на год запретил ему покидать Латвию. Это решение было обжаловано в суде, но безуспешно.

Как сообщалось, в феврале прокуратура передала в Рижский городской суд дело Панкратова, которому предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, и в нарушении санкций ЕС.

Расследованием дела занималась Служба государственной безопасности (СГБ). Уголовный процесс был начат 29 июля прошлого года, и в ходе расследования СГБ установила, что бывший депутат тиражировал провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины высказывания на нескольких информационных ресурсах.

Также было установлено, что обвиняемый предоставил экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.

Панкратов был задержан СГБ прошлым летом, и суд дал санкцию на его арест в качестве меры пресечения. Позже арест был заменен на залог в размере 5 тыс. евро, которые Панкратов заплатил и в январе был освобожден из-под стражи.

Телеканал ТV3 ранее сообщал, что в июле прошлого года Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. Из сюжета, размещенного на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", стало известно, что Панкратов принимал участие в конференции по референдумам о "присоединении" к России.

Панкратов в 2009 году был избран депутатом Рижской думы от объединения партий "Центр согласия". В 2018 году баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году — на выборах в Европарламент по списку Партии действия.

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