Переводчица изданной издательством Petergailis книги "Там, внизу" (Tur lejā), посвященной вопросам воспитания детей, получила угрозы физической расправы. В этой связи она обратилась в Госполицию, сообщает LSM со ссылкой на Союз писателей Латвии.

В союзе отметили, что угрозы были направлены через соцсети и личные сообщения. Как анонимные, так и неанонимные пользователи обещают расправиться на с ней улице, желают изнасилования, обвиняют в распространении материалов с педофилией.

Союз писателей призывает не допускать, чтобы угрозы авторам, переводчикам или издателям стала нормой в Латвии.

Ранее в соцсетях появилось видео с сожжением книги “Там, внизу”. В Союзе писателей такие деяния считают подготовкой к преступлению, созданием преднамеренно благоприятных условий, настроением и призывом общественности встать на сторону обидчика, выражением заведомо искаженной информации и ложных сведений о переводчице и содержании книги.

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