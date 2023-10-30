Широкие дискуссии вызвала вышедшая в издательстве "Pētergailis" книга "Там, внизу" (лат. "Tur lejā"). В аннотации к книге на сайте говорится: "Важно понимать, что дети смотрят на половые органы иначе, чем взрослые". По мнению издателя книги, для детей тело является инструментом, с помощью которого можно узнавать мир и самого себя.
"Помимо правильной терминологии, для нас в этой книге важно поощрять детей проявлять творчество и без стыда, игриво и самостоятельно, с удовольствием познавать свое тело", — указано в аннотации к книге.
В Госполицию также обратилась выполнившая перевод книги Сигне Вишка в связи с полученными угрозами и проявлениями ненависти.
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