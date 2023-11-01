Латвийский доброволец, воевавший в Украине, в ноябре прошлого года приехал в отпуск, во время которого стал виновником трагического ДТП на трассе Рига — Лиепая. В момент аварии мужчина был пьян, а в результате его действий погиб водитель грузового микроавтобуса, взятого в аренду. Предполагается, что доброволец, скрываясь от следствия, вернулся обратно в Украину.

Как сообщает LSM.lv, из-за того, что виновный скрывается от правосудия, расследование остановилось, а компания по прокату автомобилей не может получить страховое возмещение. В полиции заявили, что виновнику аварии не запрещалось покидать Латвию.

Трагическая авария произошла 5 ноября прошлого года, на 101-м км трассы Рига — Лиепая (А9). В результате лобового столкновения погиб водитель грузового микроавтобуса Renault. Второй водитель — военный доброволец Улвис, управлявший BMW X5 — в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно он и считается предполагаемым виновником аварии.

С момента трагедии прошел почти год, и хотя вина подозреваемого очевидна, следствие буксует, потому что Улвис после того, как подлечился после аварии в больнице, видимо, снова вернулся на войну в Украину. Сотрудница фирмы, где погибший взял на прокат микроавтобус, рассказала, что водитель в тот день должен был ехать по маршруту Лиепая — Огре — Лиепая. Поскольку следствие приостановлено, страховщики не торопятся выплачивать возмещение за разбитый в ДТП микроавтобус.

Гунтарс Янсонс, который сам неоднократно побывал в "горячих точках" по всему миру как военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии, считает, что сейчас Украина является отличным конечным пунктом для ьех, кто нарушил закон и не хочет нести за это наказание.

"Так могло бы быть только в том случае, если человек так искупает свою вину, воюя на Украине; это с моральной точки зрения, но с юридической точки зрения это, конечно, не оправдание и не снимает с него ответственность", — резюмирует Гунтарс Янсонс.

В Министерстве обороны (МО) пояснили, что Национальные вооруженные силы Латвии не могут взять на себя ответственность за каждого добровольца, поскольку НВС не отправляет своих бойцов на фронт в Украину. Также в МО

подчеркнули, что "участие в войне на территории Украины в качестве солдата-добровольца не освобождает человека от ответственности, в том числе уголовной ответственности, за совершенные лицом деяния".

В Министерстве обороны считают, что привлечение такого лица к ответственности, а также возможность ему покидать страну, является обязанностью системы внутренних дел.

В случае возвращения добровольца Улвиса в Латвию ему грозит тюремный срок от 3 до 10 лет, а также лишение водительских прав на срок от 5 до 10 лет.

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