В Латвии стремительно растут объемы производства нелегальных сигарет. Согласно данным аналитической компании Nielsen (Empty Packs Survey), за 2-й квартал 2023 года он достиг 4,4% от общего рынка сигарет.

Быстрый рост в основном обеспечивают несколько подпольных заводов на территории Латвии, некоторые из которых работают уже много лет. И хотя в Латвии нет легально действующих табачных фабрик, подпольные производства регулярно поставляют контрафактную продукцию в другие страны ЕС, чаще всего — в Литву и Эстонию.

По оценкам экспертов, из-за подпольных табачных фабрик Латвия ежегодно теряет не менее 12 миллионов евро налоговых поступлений. При этом следует учесть, что эти на этих производствах не ведется контроль качества и стандартов безопасности продукции, следовательно, потребители, покупая такие сигареты, серьезно рискуют своим здоровьем.

В этом году из-за подпольных табачных фабрик и контрабанды госбюджет Латвии может не досчитаться 45 миллионов евро. Несмотря на строгие ограничения, действующие на границе, больше всего контрабандных сигарет по-прежнему ввозится из Беларуси — их доля достигает 75,5%.

В ходе исследования специалисты проанализировали ситуацию в 25 городах Латвии и пришли к выводу, что наибольшая доля нелегальных сигарет обнаружена в Даугавпилсе (41,9%), Краславе (31%), Талси (23,5%), Саласпилсе (22%) и Огре (20%). При этом доля выявленных в Риге нелегальных сигарет остается самой низкой по стране и составляет 13,3%, однако наиболее высокой остается доля поддельных сигарет.

Эксперты считают, что для борьбы с незаконной деятельностью по обороту табачных изделий необходима мощная государственная поддержка Министерства внутренних дел, Министерства финансов и подведомственных им учреждений.

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