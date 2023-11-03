По информации Госполиции, в четверг в волости Валгундес Елгавского края, в автомобиле, брошенном в лесу, было найдено тело Луизы Эвертовской (2023 г.р.), которую накануне объявляли в розыск вместе с матерью — Анной Янсоне (1989 г.р).

Тело ребенка нашли в результате целенаправленных поисков. По факту смерти ребенка полиция начала уголовный процесс, полиция продолжает поиски пропавшей женщины.

В пресс-службе Госполиции пояснили, что получив информацию об исчезновении матери и ребенка, стражи порядка приступили к их поискам. В тот же день — 1 ноября, когда пропала Анна и Луиза — полиция проверила все адреса, где могла находиться мать с ребенком, также были проверены окрестности.

Было установлено, что Анна Янсоне в среду, в 09.20 покинула свое жилище в Риге, на улице Петерсалас на арендованной машине. 2 ноября, около 11.00 в ходе поисков арендованный автомобиль Toyota Corolla обнаружили в лесном массиве в волости Валгундес. В салоне полицейские нашли тело девочки. Причины смерти должна установить назначенная в рамках уголовного процесса экспертиза.

К поискам подключены сотрудники Земгальского регионального управления полиции, Земессардзе, общество по поиску пропавших без вести людей

K9 SOS. Также в поисках используются дроны.

Поиски Анны Янсоне продолжаются. Ее приметы: серое полупальто, черные джинсы, черные ботинки. Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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