4 сентября Земгальский районный суд Огре огласил приговор по уголовному делу, по которому в насилии над детьми обвиняется семейная пара - Сандра и Янис, получившие в 2015 году награду "Гордость Латвии" (Latvijas lepnums) в номинации "Семья". Суд приговорил Сандру к трем годам лишения свободы условно, а ее мужа Яниса — к 13 годам реального тюремного заключения, писала ранее газета Latvijas Avīze.

Учитывая обвинения, организаторы аннулировали награду, сообщает телеканал TV3, который уже несколько лет устраивает конкурс "Гордость Латвии".

Обвиняемая пара получила награду "Гордость Латвии" в 2015 году. Претендовать на награду может любой житель Латвии, а жюри ежегодно выбирает 10 лауреатов, которые получат ее. После выбора жюри с лауреатами связывается команда организаторов, которая знакомится с их повседневной жизнью и вместе готовятся к торжественной церемонии.

Как отметил руководитель коммуникации TV3 Group Latvija Карлис Позняков, обвинения явно противоречат набору ценностей, которые представляют "Гордость Латвии" и медиагруппа TV3 Group Latvija.

Одна из главных целей премии "Гордость Латвии" — выделить истории, олицетворяющие "самоотверженность и заботу о ближних", поясняет решение об отмене награды TV3 Group. За 20 лет церемония награждения стала популярной и любимой традицией, которая призывает ценить людей, которые своим трудом и самоотверженностью делают Латвию лучше, способствуя позитивным изменениям, повышая эмпатию, инклюзивность, улучшая отношения людей и общественное мнение.

"После церемонии 18 ноября премию "Гордость Латвии" получат уже 200 лауреатов. Мы считаем, что обвинения пары дискредитируют других лауреатов "Гордости Латвии", поэтому эта награда аннулирована", — добавил Позняков.

Как писала в сентябре Latvijas Avīze, в архиве портала TV3 можно найти имена всех лауреатов премии "Гордость Латвии" — всех, кроме Сандры и Яниса, поскольку информация об их преступлениях в отношении взятых под опеку детей уже была известна.

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого избиения несовершеннолетних и сексуального насилия в отношении девочек.

В 2015 году, после церемонии "Гордость Латвии", журналисты сообщили, что в семье Сандры растут семеро приемных детей, но воспитывались еще несколько. В другой публикации можно было прочитать: "По выходным всегда пекут пироги, яблочный хлеб, торты и булочки, потому что нет возможности купить все сладости. Государственным опекунам выплачивается 54 евро за каждого ребенка, приемным родителям — гораздо больше. Сандра подчеркивает: "Мы не приемная семья, потому что по закону сказано, что детей можно из нее забрать в любой момент, а под опекой они остаются до 18 лет. Я им говорю — я буду вашей мамой даже и после совершеннолетия, о дальнейшем вы сами решите".

Фактически одна семья может взять под опеку только шестерых детей, но Сандре и Янису удалось обойти это условие, поскольку до получения награды они хоть и были знакомы полтора года, но еще не зарегистрировали свой брак. Таким образом, статус опекуна по отношению к седьмому ребенку достался Янису, сообщала газета.

Как отмечала Latvijas Avīze, из сокращенного приговора, зачитанного судьей Интой Нарушкой, следует, что Сандра обвиняется по 12 доказанным случаям, в которых она жестоко обращалась с детьми, взятыми под ее опеку — и к тем, кто на тот момент еще не достигли 14-летнего возраста, и к детям постарше. Сандра систематически и основательно порола детей.

Янис, который сразу после получения награды "Гордость Латвии" юридически стал супругом Сандры, тоже поднимал руку на детей. Его обвиняют всего в двух случаях порки, в одном из них пострадал малолетний ребенок, а во втором — несовершеннолетний.

Мужчина подверг сексуальному насилию двух адоптированных семьей девочек-подростков, одной из которых на тот момент еще не было 16 лет. То, как и как часто Янис домогался девочек, возможно, останется на его совести — все эти события продолжались как минимум пару лет и не все криминальные эпизоды можно зафиксировать и доказать, сообщала Latvijas Avīze.

Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки, а также в действиях сексуального характера с целью удовлетворения своего полового влечения путем физического контакта с телом пострадавшей, если это было совершено с использованием беспомощного состояния жертвы или против ее воли, с применением насилия, угроз или с использованием доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшую, которое осуществлялось как в отношении несовершеннолетней, так и в отношении девушки младше 16 лет. В приговоре указаны четыре таких преступления против нравственности и половой неприкосновенности.

Уголовный процесс был начат в августе 2018 года в Огре, однако затем его расследование взял на себя Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями Госполиции.

Общее число пострадавших детей — восемь, к этому времени почти все они уже стали совершеннолетними.

Первоначальная информация, опубликованная тогда полицией, указывала на то, что две несовершеннолетние девочки подвергались сексуальному насилию с декабря 2015 года. В свою очередь, с лета 2016 года по следующую зиму одну из несовершеннолетних девочек систематически насиловали.

Оба обвиняемых пороли всех детей, взятых под опеку. Это уголовное дело поступило в Огрский суд в декабре 2019 года.

Ни один из двух обвиняемых не признал себя виновным, поэтому в ходе судебного следствия были проверены все доказательства.

Пострадавших детей из агрессивной семьи забрали только 11 февраля 2019 года — в тот же день, когда полиция наконец задержала Сандру и Яниса.

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