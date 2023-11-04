ДТП произошло в 21:11 на дороге Кулдига-Скрунда-Эмбуте. Столкнулись два автомобиля марки Audi. Четыре человека от полученных травм скончались на месте — оба водителя и два пассажира. Начат уголовный процесс, полиция выясняет детали.
Всего за сутки произошло 139 дорожных происшествий, в 14 из них есть пострадавшие, различные травмы получили 19 человек. Двое из них пешеходы, один велосипедист и четыре водителя электросамоката.
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