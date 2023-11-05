Первоначальное место исчезновения Анны Янсоне и ее дочери связано с районом Андрейсалы в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В распоряжении полиции уже к 22:00 часам 1 ноября имелись сведения об использовании пропавшей прокатного автомобиля, и вся другая полученная информация свидетельствует о том, что место исчезновения женщины связано с районом Андрейсала.

В полиции отметили, что впервые представители Госполиции связались по телефону с "Bolt" 1 ноября в 22:02.

При этом в полиции подчеркивают, что сейчас важно найти пропавшую женщину, а также продолжается расследование уголовного дела. Проводятся активные мероприятия по розыску женщины с участием полиции, Земессардзе и волонтерских организаций.

В полиции отметили, что предоставлять публичные комментарии по каждой детали расследования в настоящее время нельзя.

Ранее сообщалось, что Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас. Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.

В тот же день были проверены адреса, где могли находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинули свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль "Toyota Corolla" в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.

Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.

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