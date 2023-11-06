Государственная прокуратура Эстонии направила в суд обвинительное заключение преступному сообществу "Джокер".

В середине октября Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в порядке общего производства, в котором предъявила обвинение Валерию Рамъялг в создании преступного сообщества, и также девяти его подельникам в принадлежности к этому преступному сообществу.

Согласно обвинительному заключению, Валерий Рамъялг создал так называемое преступное сообщество "Джокер", вербовал в нее членов и руководил работой преступного сообщества.

Тайво Хаваму предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу и вербовке в нее членов, а Кейо Яанупу, Эрго Хаабу, Оливеру Ляэтсу, Марко Егорову, Марко Ораву, Андре Оякяэру, Дмитрию Черевко и Маргусу Луми предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу. Андре Оякяэра и Марко Егорова также обвиняют в физическом насилии, Оливера Ляэтсе обвиняют в незаконном обращении небольшого количества наркотического вещества, Эрго Хааба в уклонении от отбытия назначенного наказания, а Дмитрия Черевко в страховом мошенничестве.

Тайво Хавам и Кейе Яануп имели непосредственное отношение к группировке. Они предлагали услугу аренды рабочей силы и наживались на завербованных в Эстонии и Латвии людях, пользуясь тем, что те плохо разбираются в трудовом законодательстве и не располагают средствами. Центральная криминальная полиция Финляндии сравнила условия труда рабочих с принудительным трудом.

Группировка занималась "крышеванием", то есть за деньги обеспечивала защиту и занималась решением проблем. Кому именно предложить „крышу", решал лидер ОПГ Рамъялг.

По словам государственного прокурора Райго Ааса, согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало как минимум с первой половины 2013 года.

"Согласно обвинительному заключению, цель преступного сообщества была направлена, прежде всего, на совершение преступлений против собственности и на совершение экономических преступлений. Однако собранные доказательства также указывают и на то, что преступления с применением физического насилия совершались и для обеспечения устойчивости и авторитета преступного сообщества.

Согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало через своих членов как в Эстонии, так и в Финляндии и имела авторитет в криминальном мире обеих стран. Восемь из десяти обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, и полученные преступным путем доходы в сумме более чем 400000 евро, в обеспечение конфискации, сейчас арестованы", — сказал Аас.

"Независимо от того, на совершении каких преступлений специализируется преступное сообщество, правоохранительные органы должны решительно противодействовать ее деятельности. Если преступники договариваются между собой о разделении ролей, тщательно планируют, какие преступления совершить и как скрыть следы этих преступлений, и действуют, исходя из неписаных правил преступного мира, это опасно и для людей, и для общества. А именно, подрывает правопорядок, поскольку члены преступных сообществ не соблюдают существующие законы, но зачастую ради достижения своих целей совершают опасные преступления", — сказал Аас.

Суд еще не назначил дату предварительного судебного заседания. В случае признания виновным в создании преступного сообщества суд может назначить наказанием тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет, за членство в преступном сообществе может быть назначено наказанием тюремное заключение на срок от 3 до 12 лет.

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