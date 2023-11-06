Рижский городской суд признал бывшего члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Филея виновным в оправдании геноцида преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. Филей был приговорен к 10 месяцам тюрьмы лишения свободы условно.

Кроме того, суд назначил Филею испытательный срок — один год.

Уголовный процесс против Филея был возбужден по заявлению Дмитрия Голубева, политика от партии "Новое Единство", сообщает Delfi.lv со ссылкой на материалы суда. Подсудимый 17 июня 2019 года опубликовал в своем профиле на Facebook поздравление в связи с тем, что 70 лет назад "Советская армия освободила Латвию от диктаторского режима".

В своей публикации Филей писал, что Латвия не была против вхождения в состав СССР, а лето 1940 года дало тысячам людей "долгожданное освобождение от невыносимого гнета". Поэтому, по его мнению, эту дату нужно уважать и чтить. Сейчас публикация Филея недоступна.

Приговор может быть обжалован или опротестован в течение 10 дней со дня публикации его полного текста.

Уголовный процесс по статье 74.1 Уголовного закона (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений) расследовала Служба государственной безопасности.

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