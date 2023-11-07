Во вторник, 7 ноября, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO) провело уголовно-процессуальные действия, включая обыски, выемки и допросы, в нескольких учреждениях в Валке и других местах Латвии. Уголовно-процессуальные действия проведены по подозрению в возможном хищении не менее 776 тысяч евро, сообщили порталу Delfi в бюро.

В KNAB пояснили, что 27 февраля этого года EPPO возбудило уголовный процесс и передало его в KNAB как компетентное учреждение для досудебного расследования.

В уголовном производстве KNAB расследует уголовные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью второй статьи 318 и частью третьей статьи 177 Уголовного закона, то есть злоупотребление служебным положением в корыстных целях и мошенничество в крупном размере.

По имеющейся в распоряжении KNAB информации, два нынешних и одно бывшее должностное лицо самоуправления Валкского края, возможно, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, вместе с представителем компании совершили незаконные действия для того, чтобы незаконно получить на муниципальный проект из Европейского фонда регионального развития (ERAF) минимум 7774 тыс евро и еще 32 тыс евро в виде грантов из госбюджета Латвии. Проект был связан с созданием производственного корпуса и сопутствующей инфраструктуры.

KNAB подозревает, что соответствующая инфраструктура могла быть построена в интересах конкретной компании, что нарушает условия реализации проекта.

Сейчас право на защиту имеют четыре человека, вовлеченные в уголовный процесс. По данному уголовному процессу ни к одному лицу не применены меры пресечения.

В настоящее время KNAB продолжает проводить досудебное расследование и закреплять полученные доказательства. Чтобы обеспечить успешное досудебное расследование возможных уголовных преступлений, KNAB не может предоставить дополнительную информацию об уголовном процессе и лицах, участвующих в нем.

KNAB обращает внимание на то, что лица, фигурирующие в любом уголовном процессе, имеют право на защиту, и напоминает, что презумпция невиновности применяется на всех стадиях уголовного процесса.

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