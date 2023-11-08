По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 16 августа был получен вызов из Вентспилса, где за женщиной и ее ребенком гонялся незнакомец, угрожавший их убить или покалечить. Хулигана задержали и доставили в участок.

Как отмечают в КРУП, изначально между женщиной и мужчиной произошел конфликт на улице Лидоню, который затем перерос в преследование с угрозами.

Мать вместе с сыном попытались добежать до своей машины, однако преследователь смог их настичь, а затем ударил женщину по лицу. Женщина получила телесные повреждения и обратилась за помощью в медицинское учреждение.

К поискам нападавшего подключилась также и Вентспилсская муниципальная полиция. В итоге, подозреваемого нашли во дворе одного из домов. При проверке в его организме констатировали 1,88 промилле. Было также установлено, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в частности, летом он угрожал оружием охраннику магазина.

В настоящее время полиция завершила расследование по делу об угрозах совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения. В Уголовном законе за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, кратковременный арест, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

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