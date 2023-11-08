В конце прошлой недели полиция устроила в Елгаве погоню за несовершеннолетним водителем мотоцикла, который неоднократно нарушил закон. Сейчас в отношении нарушителя возбуждено 17 административных процессов.

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 4 ноября, в 20.11 во время патрулирования Елгавы полицейские заметили мотоциклиста, который ехал по ул. Лиела по направлению от улицы Цукура к улице Паста. Манера вождения мотоциклиста была агрессивной, он мешал другим частникам движения, а также неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Полицейские потребовали, что водитель остановился, однако проигнорировал просьбы стражей порядка и попытался уйти от преследования. Юный мотоциклист успел объехать весь центр города, выбирая для ухода от погони не только центральные улицы с активным движением, но также переулки, дорожки во дворах, тротуары.

После непродолжительной погони мотоциклиста удалось остановить. Выяснилось, что юноше, управлявшему Xracing, 17 лет. Кроме того, у него не оказалось водительских прав и каски. Проверка показала также, что мотоцикл не зарегистрирован в надлежащем порядке, не пройден техосмотр, нет страховки OCTA

Это лишь часть правонарушений, к которым добавили еще одиннадцать нарушений правил дорожного движения, которые юноша совершил, пытаясь скрыться от полиции. Речь идет о вождении транспортного средства по пешеходному тротуару, а также встречной полосе движения, пересечении перекрестка на запрещающем сигнале светофора, движении транспортного средства в противоположном направлении при движении по дороге с односторонним движением, а также об агрессивном вождении. Всего полиция составила на мотоциклиста 17 административных протоколов. Свою вину в содеянном юноша уже признал.

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