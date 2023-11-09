Рижский городской суд приговорил сегодня к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса.

Суд первой инстанции признал Адамсонса также виновным в четырех преступлениях, в том числе в приобретении имущества путем мошенничества в небольших размерах, в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения, приговорив его за эти преступления к восьми годам тюремного заключения с последующим пробационным надзором на два года.

В свою очередь, гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов был признан судом виновным в шпионаже и приговорен к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев с последующим пробационным надзором на два года.

Судья Рижского городского суда Эрленс Эрнстсонс указал, что Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и через Силонова передавал закрытую информацию, а также другую информацию спецслужбам России.

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