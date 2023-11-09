Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил прекратить рассмотрение дела бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича против государства в связи с нарушением презумпции невиновности.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, летом 2018 года Римшевич подал в ЕСПЧ жалобу на государство, утверждая, что несколько высокопоставленных должностных лиц нарушили его презумпцию невиновности, публично высказываясь о деле, начатом против него Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, что является нарушением Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Антикоррупционное бюро возбудило против Римшевича уголовное дело по подозрению в получении взяток на несколько сотен тысяч евро. Дело до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Оценивая обстоятельства дела Римшевича, ЕСПЧ отметил, что в основе его жалобы были публичные комментарии государственных должностных лиц, не связанных с уголовным процессом, однако Уголовно-процессуальный закон Латвии предусматривает средства защиты в таких случаях, и лицо может подать соответствующую жалобу в ходе уголовного процесса, а следственные органы, констатировав обоснованность жалобы, могут сделать публичное заявление о нарушении принципа презумпции невиновности и сообщить об этом в учреждение, которое может принять решение об ответственности должностного лица за подобные высказывания.

Суд указал, что Римшевичу подобные средства защиты были доступны в ходе процесса, у него было несколько возможностей обратиться к судье с заявлением о возможном нарушении презумпции невиновности.

ЕСПЧ подчеркнул, что Римшевич по-прежнему имеет такое право и может включить этот вопрос в апелляционную жалобу. Также он может опираться на выводы суда при подаче гражданского иска о компенсации.

В связи с этим ЕСПЧ постановил отклонить жалобу, поскольку Римшевич не исчерпал доступные ему средства правовой защиты.

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