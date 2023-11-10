Как стало известно в четверг около 20 часов, следовавший с острова Рухну на остров Кихну паром Amalie дал крен. Поскольку возникла угроза для пассажиров, Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей.

Как сообщила пресс-служба полиции, в момент инцидента на борту парома Amalie находилось 15 человек — 12 пассажиров и три члена экипажа.

"Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу Пярну. После этого вертолет вернулся в Таллинн для дозаправки, но эвакуация людей продолжалась на прибывших на место происшествия катерах", — сообщил представитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

Около трех часов ночи Кирсс сообщил, что вертолет вернулся к парому, но было решено, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных находящихся на борту людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно.

Фото: DELFI.ee

"Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie зайти в порт Рухну не увенчались успехом, и было решено, что наиболее безопасный курс — к побережью Латвии. Судно Amalie с шестью людьми на борту взяло курс на Латвию, его сопровождают три спасательных судна. Вертолет PPA находится на острове Рухну в готовности к реагированию в случае необходимости, а Латвия, со своей стороны, направила судно навстречу Amalie", — сообщил Кирсс.

По словам Кирсса, паром Amalie уже несколько часов идет на малой скорости в направлении латвийского побережья, и пока все идет хорошо. "Крен судна остается стабильным и колеблется в пределах 10-15 градусов. Вероятной причиной крена могло стать движение груза — автомобилей.

Фото: DELFI.ee

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