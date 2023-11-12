В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Рига-Вентспилс в Марупском крае погибли два человека и 17 человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Трагический инцидент случился 12 ноября около 17 часов возле Спуньциемса на Юрмальской окружной дороге (шоссе Рига-Вентспилс).

В Государственную полицию поступила информация о том, что на трассе А10 в волости Салас Марупского края в темное время суток столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции и 13 бригад медиков Скорой помощи.

В результате тяжелой аварии погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz. Их тела удалось извлечь из автомобиля только с помощью гидравлических инструментов.

Также пострадали 17 человек, находившихся в автобусе. Травмы получил и водитель автобуса.

Нескольким пассажирам потребовалась помощь сотрудников скорой помощи, у некоторых людей констатированы тяжелые травмы. Двое человек получили очень серьезные повреждения.

Среди пострадавших - трое детей, они госпитализированы со сравнительно легкими травмами.

На несколько часов было перекрыто движение в обе стороны. К 19.30 движение на дороге было разблокировано.

Satiksme pilnībā atjaunota abos virzienos, informē@ugunsdzeseji. — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 12, 2023

Mārupes novadā, Salas pagastā uz autoceļa A10 noticis ceļu satiksmes negadījums – divu automašīnu sadursme. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme negadījuma vietā bloķēta abos virzienos, aicinām izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. https://t.co/NyLJtte6Xr — Valsts policija (@Valsts_policija) November 12, 2023

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