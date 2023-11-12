Трагический инцидент случился 12 ноября около 17 часов возле Спуньциемса на Юрмальской окружной дороге (шоссе Рига-Вентспилс).
В Государственную полицию поступила информация о том, что на трассе А10 в волости Салас Марупского края в темное время суток столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции и 13 бригад медиков Скорой помощи.
В результате тяжелой аварии погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz. Их тела удалось извлечь из автомобиля только с помощью гидравлических инструментов.
Также пострадали 17 человек, находившихся в автобусе. Травмы получил и водитель автобуса.
Нескольким пассажирам потребовалась помощь сотрудников скорой помощи, у некоторых людей констатированы тяжелые травмы. Двое человек получили очень серьезные повреждения.
Среди пострадавших - трое детей, они госпитализированы со сравнительно легкими травмами.
На несколько часов было перекрыто движение в обе стороны. К 19.30 движение на дороге было разблокировано.