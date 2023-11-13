Kомпания Tallink Silja объявила о том, что на судне Silja Serenade, совершающем рейсы между Хельсинки и Стокгольмом, в ходе контроля качества воды были обнаружены опасные для жизни бактерии Legionella, в связи с чем рейсы в воскресенье и понедельник будут отменены, сообщает Maaleht.

По информации Департамента здоровья, бактерия Legionella вызывает инфекционное заболевание, называемое легионеллезом или „болезнью легионеров". Это инфекционное заболевание бактериального происхождения, основными формами которого являются пневмония и высокая температура. В 5-15% случаев наступает летальный исход.

На борту судна Silja Serenade для уничтожения бактерий Legionella была повышена температура горячей воды и проведена дезинфекция и промывка водопроводных узлов. По информации Tallink Silja, в связи с инцидентом также были закрыты некоторые каюты.

По заявлению компании, на борту паромов регулярно измеряется уровень содержания различных бактерий, и в случае превышения предельно допустимых значений в срочном порядке принимаются меры предосторожности. К сожалению, бактерия Legionella способна выдерживать экстремальные условия и долгое время сохраняться в холодной и застойной воде. Поэтому эта бактерия часто встречается в водоемах и бассейнах, в воде для душа, а также в кондиционерах и холодильном оборудовании.

Инкубационный период заболевания достигает трех недель

В настоящее время компания не располагает данными о количестве инфицированных людей, однако инкубационный период заболевания обычно составляет от двух до десяти дней, а в более редких случаях — от двух до трех недель.

Легионеллез чаще всего встречается у лиц старшего возраста (старше 50 лет), мужчин (вероятность заражения в три раза выше, чем у женщин), людей с ослабленным иммунитетом, курильщиков и лиц, использующих респираторные методы лечения.

Бактерии Legionella распространяются главным образом воздушно-капельным путем. Возможны и другие пути распространения бактерий, в том числе через частицы пыли с влажной поверхности. От человека к человеку заболевание не передается. Симптомы легионеллеза включают сухой кашель, высокую температуру, головную боль, ломоту в мышцах, одышку, боль в груди и диарею. Помимо тяжелой пневмонии, легионелла может вызывать кожные, циркуляторные и кишечные инфекции.

Компания Tallink Silja просит пассажиров следить за своим здоровьем и при появлении подобных симптомов обращаться к врачу.

Согласно предварительной информации, судно вернется на маршрут во вторник с выходом из Стокгольма в 16:45.

В Эстонии бактерия Legionella появлялась в начале этого года, было зарегистрировано четыре случая заболевания.

„Это тяжелое заболевание, и заболевшие часто попадают в больницу", — говорит советник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко. Бактерия распространялась как в водных центрах, так и в домашних условиях, а инфицированными были люди старше 50 лет.

В домашних условиях для предотвращения распространения легионеллы можно предпринять немало мер. Например, не следует допускать застоя воды в трубах, содержать в чистоте душевые лейки и смесители, регулярно их мыть и дезинфицировать.

Кроме того, необходимо правильно обслуживать и при необходимости заменять фильтры для воды. В тех случаях, когда вода не используется в течение длительного времени и стоит в трубах, не проходя через них, рекомендуется пропустить через них горячую воду.

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