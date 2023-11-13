В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры. Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг. в филиале Danske Bank Eesti совместно совершили отмывание денег в особо крупных размерах — умышленно скрыли настоящих владельцев денег подозреваемого преступного происхождения, переведенных на банковские счета Danske Eesti, а также происхождение и характер денег, подозреваемых в совершении преступления.

Согласно данным, собранным в ходе досудебного производства, ответчики оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро.

"Преступление отмывания денег требует предикатного преступления. Это означает, что для обвинения в преступлении по отмыванию денег сначала необходимо доказать, что деньги были получены в ходе совершения преступления. В досудебном производстве мы собирали информацию о различных предварительных преступлениях с международным сотрудничеством", — сообщила государственный обвинитель Мария Энтсик. "К обвинительному акту привлечены восемь предварительных преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране".

"Преступление отмывания денег требует предикатного преступления. Это означает, что для обвинения в преступлении по отмыванию денег сначала необходимо доказать, что деньги были получены в ходе совершения преступления. В досудебном производстве с международным сотрудничеством мы собирали информацию о различных предварительных преступлениях", — сообщила государственный обвинитель Мария Энтсик. "К обвинительному акту присовокуплены восемь предварительных преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране".

"По версии прокуратуры, обвиняемые бывшие сотрудники зарубежного банковского подразделения эстонского филиала Danske Bank (менеджеры по связям с иностранными клиентами) создали собственный бизнес по отмыванию денег, который скрывали от других структурных подразделений банка. Согласно обвинительному акту, клиентам продавали юридические лица, скрывающие настоящих владельцев, консультировали, как скрыть электронный след переводов от банка, предлагали услугу по подготовке документов для переводов за вознаграждение, давали возможность совершать т.н. транзитные операции, т. е. переводы от лица А к лицу Б без реального экономического содержания, с целью сокрытия собственника и происхождения денежного следа. По версии прокуратуры, это было профессиональное отмывание денег", — сказал Энтсик.

Из всех видов отмывания денег прокуратура считает наиболее опасным для государства профессиональное отмывание денег, в ходе которого предлагаются услуги по отмыванию денег различным клиентам и возможна систематическая легализация преступных доходов. В ходе процедуры оценки Moneyval, завершившейся в начале этого года, была подчеркнута необходимость уделять наибольшее внимание подобным случаям. "По данному делу удалось выявить и арестовать имущество на сумму около 10 млн евро, которое, по версии обвинения, фигуранты заработали за оказание услуг по отмыванию денег", — сказала Энтсик.

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