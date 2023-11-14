Госполиция продолжает поиски пропавшей безвести Анны Янсоне (1989 г.р.). Отмечается, что перед исчезновением женщина приобрела бутылку от антифриза белого цвета (емкостью 1 литр), поэтому жителей Латвии просят сообщать, не находили ли они в окрестностях Большой Кемерской болотной тропы (возле шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе) похожую емкость.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086785 или 110. Также можно отправлять фотографии с координатами на мейл: meklesana@riga.vp.gov.lv.
Муж пропавшей накануне вечером опубликовал недавние фото супруги.
Как уже сообщалось, Анна Янсоне и ее маленькая дочка Луиза пропали 1 ноября. Последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении.
На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.
Поиски женщины ведутся при активном участии полиции, земессаргов, волонтеров и водолазов.