Госполиция продолжает поиски пропавшей безвести Анны Янсоне (1989 г.р.). Отмечается, что перед исчезновением женщина приобрела бутылку от антифриза белого цвета (емкостью 1 литр), поэтому жителей Латвии просят сообщать, не находили ли они в окрестностях Большой Кемерской болотной тропы (возле шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе) похожую емкость.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086785 или 110. Также можно отправлять фотографии с координатами на мейл: meklesana@riga.vp.gov.lv.

Муж пропавшей накануне вечером опубликовал недавние фото супруги.

Nu ir arī no 2023. gada augusta. Paldies Mārai Jubertei, kura mūsu ģimeni bildējusi katru gadu! https://t.co/F29viqKfEx pic.twitter.com/A0LU31Ih64 — Džuris (@TontonsB) November 13, 2023

Izdevās sameklēt dažas pazudušās Annas bildes. Šīs ir no 2021. un 2022. Varbūt vēlāk dabūšu arī svaigākas, bet mūsu gados jau tā strauji nemainās. pic.twitter.com/TJRGBKJuf4 — Džuris (@TontonsB) November 13, 2023

Как уже сообщалось, Анна Янсоне и ее маленькая дочка Луиза пропали 1 ноября. Последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении.

На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.

Поиски женщины ведутся при активном участии полиции, земессаргов, волонтеров и водолазов.

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