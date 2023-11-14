За последние четыре месяца сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции задержали 16 денежных мулов, связанных с телефонным мошенничеством. Восемь человек помещены под арест, в ходе уголовных процессов изъято 350 720 евро, скорее всего, нажитых преступным путем, сообщили в полиции.

Кроме того, денежных мулов еженедельно задерживает отдел по борьбе с киберпреступностью Госполиции, в этом направлении работают и другие подразделения. Учитывая, что мошенники в основном звонят из стран, не входящих в Евросоюз, правоохранители работают в сотрудничестве с зарубежными коллегами.

Денежный мул — это человек, который за вознаграждение использует свой персональный счет для перевода денег на другие счета от имени других лиц либо занимается сбором наличных.

Организаторами таких преступлений являются международные преступные группировки, создающие мошеннические колл-центры со множеством сотрудников, каждый со своей конкретной функцией. Мошеннические колл-центры используют технологии подмены номеров — зафиксированы случаи, когда использовались даже номера телефонов полиции и банков.

Психологически воздействуя на жертв и выдавая себя за сотрудников банка, полиции, представителей Google и т. д., мошенники пытаются убедить собеседника в том, что его деньги находятся под угрозой. Нередко преступники общаются через Whatsapp, где создается фальшивый профиль, а в качестве аватарки используется, например, логотип банка или фотография высокопоставленного чиновника, чтобы вызвать доверие. Для большей достоверности присылаются различные поддельные документы, например, поддельное служебное удостоверение руководителя Государственной полиции Арманда Рукса. Мошенники в основном говорят по-русски, но иногда для работы в колл-центрах привлекаются и люди, владеющие латышским языком.

Мошенники уговаривают жертв установить на телефон или компьютер различные программы (AnyDesk, TeamViewer и т. д.) для удаленного доступа к устройству. Таким образом злоумышленники берут устройства под свой контроль и от имени жертвы подают заявку на получение быстрого кредита. Кредит зачисляется на текущий счет жертвы, а деньги предлагается снять в банкомате, отдать "представителю страховой компании" или аналогичному лицу. Если обманутый все еще верит мошенникам, они могут предложить ему заложить недвижимость, снять деньги и отдать их.

В качестве денежных мулов используются как уже обманутые жертвы, которым обещают определенное вознаграждение, так и специально нанятые люди. В Латвию денежных мулов в основном присылают из Украины, а также ищут на латвийских порталах объявлений.

Государственная полиция настоятельно призывает не доверять подобным предложениям и не соглашаться на получение наличных от незнакомых людей или перечисление их другим лицам, а также не позволять использовать свой счет для получения, снятия или перечисления чужих денег. За такие ​​действия предусмотрена уголовная ответственность за отмывание денег или участие в мошенничестве.

Также Государственная полиция призывает всегда напоминать своим близким, особенно пожилым людям, о телефонных мошенничествах и о том, что данные своего банковского счета и другую конфиденциальную информацию нельзя сообщать никому.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram