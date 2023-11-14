Федеральная полиция Бразилии при поддержке ВМС Бразилии провели 11 ноября операцию "Альбина" с целью задержать трансокеанское парусное судно, стоящее на якоре в яхт-клубе города Натал (столица и крупнейший город штата Риу-Гранди-ду-Норти). У правоохранительных органов были основания предполагать, что судно было украдено в Хорватии.

По данным пресс-службы Федеральной полиции Бразилии, целью операции стало выявление и ликвидация преступной организации, которая крадет и повторно предлагает суда на международный рынок. Эта операция стала результатом разведывательной работы, основанной на международных отчетах, в сотрудничестве с ВМС Бразилии и Яхт-клубом Натала.

По данным следствия, судно, зарегистрировано в Хорватии, было сдано в аренду предполагаемым российским туристам, которые взяли парусник, увезли его в неизвестное место, где изменили его характеристики, переименовали, а затем предъявили фальшивые документы о собственности и регистрации в России.

Переделанный парусник отправился в Бразилию из Марокко, а 20 сентября 2023 года пришвартовался в Натале. На его борту в то время находились два члена экипажа: российский капитан и матрос из Литвы. В яхт-клуб Натала экипаж внес предоплату за 60 дней проживания. Примерно через неделю иностранцы покинули Бразилию воздушным путем, причем на судне осталась женщина из Латвии.

После проверки было установлено, что части вышеупомянутого парусника имели сходство с судном, угнанным в хорватских водах, в связи с чем судно было конфисковано, поскольку оно проникло на территорию страны при использовании фальшивых документов.

В рамках операции на паруснике был проведен обыск. Жительнице Латвии, находившейся на борту, запрещено покидать Бразилию. Расследование дела продолжается в сотрудничестве с Интерполом и Европолом.

Фото: Polícia Federal

Фото: Polícia Federal

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