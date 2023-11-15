Земгальский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы человека, осужденного за продажу не менее 46 таблеток "экстази". Об этом говорится в опубликованном анонимном судебном решении.

Как отмечается в приговоре, осужденный “из корыстных побуждений” согласился продать другому лицу около 50 таблеток МДМА или "экстази". Покупатель находился в Иецаве и сделал “заказ” уже будучи в состоянии наркотического опьянения. Наркотики были доставлены на автобусе из Риги.

Сумма сделки составила 220 евро.

Суд признал мужчину виновным в крупномасштабной продаже наркотиков и наказал его пятью годами лишения свободы.

Максимальное наказание за такое преступление предполагает 15 лет лишения свободы.

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