Как отмечается в приговоре, осужденный “из корыстных побуждений” согласился продать другому лицу около 50 таблеток МДМА или "экстази". Покупатель находился в Иецаве и сделал “заказ” уже будучи в состоянии наркотического опьянения. Наркотики были доставлены на автобусе из Риги.
Сумма сделки составила 220 евро.
Суд признал мужчину виновным в крупномасштабной продаже наркотиков и наказал его пятью годами лишения свободы.
Максимальное наказание за такое преступление предполагает 15 лет лишения свободы.
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