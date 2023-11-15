14 ноября около 16 часов на Баускском шоссе недалеко от Иецавы некий водитель зафиксировал на видеорегистратор аварийную ситуацию — курьер Venipak на микроавтобусе обогнал несколько транспортных средств и в одном из маневров еле втиснулся между двумя фурами, едва избежав лобового столкновения.

Исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня подтвердила, что по этому делу начато расследование: "Мы постоянно работаем над тем, чтобы не допускать подобных ситуаций, внедряем различные инициативы, например, специальную "Академию курьера" для обучения новичков, в том числе нормам поведения на дороге и взаимодействия с клиентами".

Также она сообщила, что существуют правила внутреннего распорядка, которые предусматривают, что водители или курьеры представляют компанию, поэтому должны соблюдаться как правила дорожного движения, так и ряд других норм. "Мы осуждаем агрессивное вождение в любых условиях. Это недопустимо, и с водителем уже проведен серьезный разговор", — добавила Берзиня.

В соцсетях появилось еще одно видео, имеющее отношение к Venipak: в тот же самый день у поворота на Балдоне перевернулся на бок на обочине дороги другой микроавтобус предприятия. В Venipak Latvija заявили, что знают и об этом случае, а с водителем провели беседу.

Фото: Aculiecinieka foto

"Мы хотели бы поблагодарить людей, которые сообщают о подобных событиях, чтобы Venipak мог улучшить качество своей работы, доставляя грузы не только вовремя, но и безопасно. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — заверяют на предприятии.

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