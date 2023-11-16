Архитектора ИТ одной литовской телекоммуникационной компании подозревают в хранении детской порнографии. Полиция получила информацию из находящегося в США Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей, провела обыск в доме мужчины и в его компьютерах, смартфонах обнаружила множество порнографических снимков с малолетними и не достигшими 14-летнего возраста детьми.

"Меня дети не интересуют", — оправдывался мужчина, доктор наук, который участвовал в осуществлении важных для государства проектов в сфере ИТ. Правда, он так и не смог объяснить, откуда в его компьютерах и смартфонах была порнография с детьми и зачем он хранил эти снимки.

Поскольку этот человек совершил преступление только в электронном пространстве, сам он детей не обижал, преступление расценивается как преступное деяние средней степени тяжести, работает он не на госслужбе и не является публичным лицом, несмотря на то, что был награжден за заслуги в деле распространения ИТ в общественных целях, у Delfi нет права на предание огласке его личных данных.

За то, что он не только хранил, но и, вероятно, производил и распространял порноснимки, мужчина был привлечен к уголовной ответственности — Вильнюсский участковый суд постановил, что он виновен в содеянном и назначил ему штраф в размере 3500 евро. Судья Эрландас Станисловайтис указал, что этот штраф он должен заплатить в течение года.

Суд также постановил конфисковать у доктора наук два компьютера и смартфоны, в которых были найдены порноснимки.

Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей сообщил, что на YouTube пользователь из Литвы разместил видео с изображением сексуального использования малолетнего ребенка. Полиция нашла подозреваемого через 1,5 года после появления этого ролика. Выяснилось, что в компьютерах и смартфонах мужчины есть и другие подобные снимки и записи.

Было найдено 60 фотографий. Поскольку размещенное на YouTube видео мужчина сделал сам, полиция предъявила ему подозрения и в производства таких роликов, их распространении. Во время допроса подозреваемый доктор наук признал свою вину, но не смог объяснить, зачем хранил эти снимки. Он сказал, что не знал, что подобные видео расцениваются как порнография.

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