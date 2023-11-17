Органы охраны правопорядка Эстонии, Финляндии и Бельгии в ходе совместной операции задержали группировку с международным охватом, у которой конфисковали 100 кг амфетамина, 22,5 кг кокаина, около полумиллиона евро наличными деньгами и огнестрельное оружие.

Международное расследование началось в феврале, когда Налогово-таможенный департамент проверил прибывший в Эстонию через Икла трейлер, в котором обнаружили 100 кг амфетамина и два нелегальных автомата.

Гражданина Бельгии задержали и предъявили ему подозрение в обращении с крупной партией амфетамина и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Департамент полиции безопасности провел предварительное производство, предъявленное мужчине обвинение сейчас обсуждается в суде.

Были основания полагать, что с этим преступлением может быть связана преступная группировка. Ввезенная в Эстонию из Бельгии крупная партия амфетамина не была предназначена для эстонского рынка, обвиняемые направлялись в Финляндию.

В этой связи в начале предварительного следствия вместе с правоохранительными органами Финляндии и Бельгии сформировали совместную международную следственную группу, которая позволила собирать доказательства действий подозреваемых в разных странах и обмениваться ими.

В пятницу полиция Финляндии сообщила, что провела следствие и организаторы преступлений предстанут перед судом в Финляндии.

По словам прокурора по особо важным делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ, Эстония не должна становиться транзитным государством, через которое опасные вещества и огнестрельное оружие поступали бы в Скандинавию.

Фото: DELFI.ee

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