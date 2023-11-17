В пятницу, 17 ноября, в Резекне возле магазина KSenukai был застрелен руководитель предприятия Lūsēni Андрис Любка, подтвердили порталу Delfi в компании.

Как заявил порталу Delfi представитель предприятия Эдвинс Дзенис, Любко был убит пятью выстрелами.

В Госполиции подтвердили Delfi, что в Резекне был застрелен человек.

Мэр Лудзенского края Эдгарс Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции была получена информация о смерти предпринимателя.

Начальник Госполиции Армандс Рукс, который сейчас находится за пределами Латвии, подтвердил агентству LETA, что произошло убийство. Он подчеркнул, что предпринимаются все возможные действия для задержания всех связанных с преступлением людей. Обстоятельства преступления примерно ясны, а мотив выясняется.

Тем временем, на странице Госполиции в Facebook сообщается, что один из разыскиваемых участников преступления задержан. По состоянию на 17:44 был задержан и возможный стрелок.

Вызов на аллею Атбривошанас 190A в Резекне поступил в 13:58. Госполиции поступила информация о том, что возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 года рождения, который скончался от полученных травм, после чего стрелок покинул место происшествия на автомобиле VW Touareg.

Сразу были начаты масштабные поисковые мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Ловушка". Примерно через полтора часа стражи порядка установили личность и задержали водителя разыскиваемого автомобиля.

При выяснении обстоятельств случившегося была получена информация о том, что стрелком является Игорь Хаитс, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края. Мужчина был одет в темный спортивный костюм.

В то же время в Северолатгальском участке Латгальского регионального управления Госполиции начат уголовный процесс по 116-й статье Уголовного закона — умышленное противоправное убийство другого человека.

По информации в распоряжении полиции, за момент до убийства между вовлеченными лицами произошел конфликт. Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.

В свою очередь, в Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что в пятницу в 13:57 поступил вызов на место происшествия в Резекне, куда немедленно прибыла бригада медиков. На месте происшествия после осмотра пострадавшего медики констатировали его смерть от полученных травм.

Обстоятельства того, как были получены травмы, в службе не уточнили.

Тем временем в Резекне очевидцы сообщили о звуках выстрелов возле торгового центра.

Согласно данным Lursoft, зарегистрированное в 1995 году предприятие Lūsēni, которое занимается производством шпона и деревянных панелей, полностью принадлежит Андрису Любке. Он был также председателем правления компании.

В 2022 году предприятие работало с оборотом в 18 529 485 евро и прибылью в 7 138 909 евро. В 2021 году оборот компании составил 13 128 010 евро, а прибыль — 3 195 149 евро.

Любка также был членом охотничьих клубов Snaiperi и Ziķeri, а также организаций Mežvidu līnis и Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienībā.

В 2021 году он баллотировался на муниципальных выборах в Лудзе по списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и был избран.

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