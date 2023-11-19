В воскресенье, 19 ноября, суд арестовал Игоря Хайта, подозреваемого в убийстве бизнесмена и политика Андриса Любку, убитого два дня назад в Резекне.

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции, арест был применен к лицу 1975 года рождения в качестве меры пресечения.

Задержан и признан подозреваемым по делу еще один человек - мужчина 1991 года рождения. Полиция просила арестовать и его, но суд отказался этого сделать. Полиция определит этому человеку иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, при этом собирается оспорить решение следственного судьи.

На данный момент полученная в ходе расследования информация дала основание переквалифицировать ранее возбужденное уголовное дело на статью 117, пункт 10 УК - "убийство в группе при отягчающих обстоятельствах". Изначально уголовный процесс был возбужден по статье 116 УК ("умышленное противоправное убийство другого человека").

Госполиция продолжает расследование уголовного процесса и на данный момент воздерживается от дальнейших комментариев.

Как сообщалось, 17 ноября в Резекне на парковке возле торгового центра был убит бизнесмен и политик Андрис Любка. Госполиция немедленно провела спецоперацию "Ловушка" и задержала подозреваемого - Игоря Хайта (1975 г.р.).

По информации Госполиции, 17 ноября около 13:58 поступила информация о том, что возле строительного магазина в Резекне, по адресу переулок Атбривошанас, 190А, произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле марки Volkswagen Touareg.

Сразу же были начаты масштабные поисковые мероприятия, Госполиция объявила о спецплане "Ловушка" и привлекла дополнительные силы полиции для поиска и ареста виновного. Примерно через полтора часа водитель разыскиваемой машины был установлен и задержан.

После выяснения обстоятельств происшествия была получена информация, что стрелком является Игорь Хайт, 1975 года рождения, который оставить автомобиль в волости Веремес Резекненском края. В Резекненском отделении управления криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции начался уголовный процесс.

По предварительной информации полиции, непосредственно до совершения уголовного преступления между фигурантами произошел конфликт.

Убитый бизнесмен и политик Андрис Любка был избран в Лудзенскую краевую думу из списка "Зеленых и крестьян".

По данным Firmas.lv, Любка (1963 г.р.) владеет деревообрабатывающим предприятием Lūsēni, которое зарегистрировано в Резекне. В прошлом году оборот компании составил 18, 529 млн евро, а прибыль - 7,138 млн евро. Бизнесмен также состоял в обществе Mežvidu līnis, в охотничьем объединении Snaiperi, в охотничьем клубе Ziķeri и в обществе "фермеров-производителей Латгале".

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