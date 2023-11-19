В субботу, 18 ноября на Сигулдском шоссе водитель, въезжая в Иерики, зафиксировал на видеорегистратор агрессивного водителя BMW, который вынудил встречную машину съехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения.

"Позже этот "артист" совершил еще несколько опасных маневров, нарушив правила дорожного движения", — пишет автор видео.

Как видно на ролике, на трасе А2 водитель универсала BMW 3-й серии обогнал сразу несколько транспортных средств, нарушив сплошную линию.

При этом лихач на BMW мчался столь уверенно, что вынуждал встречных водителей смещаться к обочине и сбрасывать скорость, чтобы избежать лобового столкновения и пропустить "джентльмена".

Кстати, несколько дней назад аналогичным образом действовал водитель курьерской службы, когда на Бауском шоссе обгонял микроавтобус между двумя грузовиками.

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