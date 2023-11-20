В Иецавской волости Бауского края пришлось усыпить лошадь, пострадавшей от жестокого обращения: она получила травмы, и её никто не лечил длительное время. Полиция получила информацию об этом 14 ноября, начат уголовный процесс.

Как написала в Facebook представитель зоозащитного общества Ķepu-ķepā Гундега Бидере, фотографии измождённого животного вызвали у неё ужас. По её словам, всё это случилось в оленьем саду Kakti. Это компания, которая занимается выращиванием животных. По словам Бидере, площадь, где содержатся животных, огромная - 300 гектаров.

"Лошадь медленно, на протяжении длительного периода, гнила. Копытная кость сгнила, частично отделилась от ноги, и эту огромную рану, по краям которой видна грануляционная ткань, животное нанесло себе само. Как долго ты, человек, не осматривал своих лошадей? Как долго тебе было все равно?" - написала зоозащитница.

Её возмутило и то, что Продовольственно-ветеринарная служба не назвала ситуацию экстренной.

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