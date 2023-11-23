Окружной суд Калиша (Великопольское воеводство Польши) приговорил к 4 годам лишения свободы 49-летнего молдаванина, признанного виновным в торговле людьми, принуждении к попрошайничеству и превращению жертвы в источник своего дохода.

Как отмечают польские СМИ, мужчина заставлял инвалида — гражданина Латвии — попрошайничать перед супермаркетами.

В октябре 2022 года полиция Калиша задержала 49-летнего молдаванина, занимавшегося торговлей людьми. В полицию поступило заявление от гражданина Латвии, инвалида без ног, которого заставляли попрошайничать.

Потерпевшего обманом доставили в Польшу, где отобрали паспорт, а затем, угрожая и избивая, принуждали заниматься попрошайничеством.

Гражданин Латвии, неспособный защитить себя, рассказал следователям о пережитой жестокости. Каждый раз, когда он не зарабатывал достаточно, его избивали. Его физически наказывали за то, если он просил сделать перерыв и отвести его в туалет.

Когда полиция задержала подозреваемого, у него нашли почти 10 000 польских злотых наличными. Ежедневный заработок от принудительного попрошайничества достигал нескольких тысяч злотых.

На суде обвиняемый не признал себя виновным и отказался давать показания. Его защитники утверждают, что отношения между молдаванином и потерпевшей стороной могут быть более сложными, чем показано в материалах дела.

Несмотря на доводы адвоката, окружной суд Калиша признал гражданина Молдовы виновным в совершении инкриминируемого преступления. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 2000 злотых. По мнению следствия, осужденный мог совершить аналогичные преступления и в Германии. После суда в Польше мужчину планируют передать немецким следователям.

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