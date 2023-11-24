Всего за первые 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 15 588 дорожно-транспортных происшествий. Это меньше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 15 873 ДТП, и чем в 2021 году — тогда прошизошло 16 047 ДТП. Также снизилось число пьяных водителей, которые стали виновниками аварий: если в прошлом году их было 822, то в этом году — 651.
"Статистика неумолима – треть дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом становится прямым результатом превышения разрешенной скорости или неправильного выбора скорости”, — отметил министр сообщения Каспар Бришкенс.
По данным Госполиции, за первые 10 месяцев 2023 года в ДТП погибли 120 человек, в их числе 53 водителя транспортных средств, 22 пешехода, 13 пассажиров и 13 водителей велосипедов, 10 водителей мотоциклов, четыре водителя мопеда и четыре водителя квадроцикла.
"Последние изменения в нормативных актах дали результат - уменьшилось количество пьяных водителей на дорогах Латвии, но в целом ситуация, к сожалению, не улучшилась, а число погибших остается высоким. Я считаю, что при совместной работе и поиске решений возможны положительные тенденции в долгосрочной перспективе. Чтобы это произошло, необходимо изменить культуру вождения, над этим нужно работать", — признал министр внутренних дел Рихард Козловскис.
По-прежнему основной причиной тяжелых ДТП являются необдуманные решения водителей, которые приводят к выбору слишком высокой скорости, рискованным маневрам и нарушению правил дорожного движения. Точно так же ДТП по-прежнему вызывается водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также ошибочными решениями пешеходов и велосипедистов.