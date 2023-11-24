В первые 10 месяцев этого года на дорогах Латвии произошло меньше аварий, но увеличилось число погибших. Такую тенденцию на основании обобщенных данных приводит Министерство сообщения.

Всего за первые 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 15 588 дорожно-транспортных происшествий. Это меньше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 15 873 ДТП, и чем в 2021 году — тогда прошизошло 16 047 ДТП. Также снизилось число пьяных водителей, которые стали виновниками аварий: если в прошлом году их было 822, то в этом году — 651.

"Статистика неумолима – треть дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом становится прямым результатом превышения разрешенной скорости или неправильного выбора скорости”, — отметил министр сообщения Каспар Бришкенс.

По данным Госполиции, за первые 10 месяцев 2023 года в ДТП погибли 120 человек, в их числе 53 водителя транспортных средств, 22 пешехода, 13 пассажиров и 13 водителей велосипедов, 10 водителей мотоциклов, четыре водителя мопеда и четыре водителя квадроцикла.

"Последние изменения в нормативных актах дали результат - уменьшилось количество пьяных водителей на дорогах Латвии, но в целом ситуация, к сожалению, не улучшилась, а число погибших остается высоким. Я считаю, что при совместной работе и поиске решений возможны положительные тенденции в долгосрочной перспективе. Чтобы это произошло, необходимо изменить культуру вождения, над этим нужно работать", — признал министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По-прежнему основной причиной тяжелых ДТП являются необдуманные решения водителей, которые приводят к выбору слишком высокой скорости, рискованным маневрам и нарушению правил дорожного движения. Точно так же ДТП по-прежнему вызывается водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также ошибочными решениями пешеходов и велосипедистов.

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