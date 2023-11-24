В Вильяндимаа минивэн Volkswagen вылетел в кювет на скользкой ледяной дороге и перевернулся на бок.

В пятницу около четырех часов вечера на 28-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Яска волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда микроавтобус Volkswagen с латвийскими номерами вылетел из-за скользкой дороги в кювет и завалился на бок.

Очевидцы происшествия помогли поставить машину на колеса, и водитель вышел из машины. К счастью, мужчина, управлявший автомобилем, отделался лишь испугом.

Дорога на месте аварии на дороге Имавере-Вильянди очень скользкая, будьте осторожны!

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